Son Dakika Haberleri: Alanya'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Alanya'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 560 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda toplam 560 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda daha önceden belirledikleri Saray Mahallesi Oral Caddesi üzerindeki bir otel odasına baskın düzenledi. Baskında Onur T.(22) ile Doruk K. (31) isimli şüpheliler gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2.20 gram 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Onur T.'nin adresinde de arama yapan ekipler, 39 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.


520 adet uyuşturucu hap daha ele geçirilirdi


Soruşturmayı derinleştiren polis, Ömer F.Ç. (22) ve Aslan K. (21) tarafından, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin edildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, üst aramalarında ise 520 adet uyuşturucu hap bulundu. Doruk K. hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Onur T., Ömer F. Ç. ve Aslan K.'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:31 Kaynak: İHA
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