Alanya'da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
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Alanya'da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
'da 6 bin 570 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
ANTALYA - Antalya
'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki getirileceğinin bilgisine ulaşarak dün gece saatlerinde harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik fiziki takibin ardından Payallar
Mahallesi'ndeki bir depodan içki yükleyerek harekete geçen 35 MOF 45 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette ve depoda yapılan aramalarda 219 ayrı bidon içerisinde 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile 1121 boş içki şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili ise C.B, H.A. ve Romanyalı V.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
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