Alanya'da 600 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde yapılan aramada 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmada Cikcilli Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 116 Sokak üzerindeki A.Ö.'nün evine yapılan baskında 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA