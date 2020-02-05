Alanya'da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Alanya'da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 600 kilogram muz çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'da 600 kilogram muz çalan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 600 kilogram muz çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.


Olay, geçen Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kestel Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Vatan D.'ye ait bir bahçeden yaklaşık 600 kilogram muz çalındığı ihbarını alarak harekete geçti. Olay yerinde giden ekipler, çevrede inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin 17 yaşındaki O.K., aynı yaşlardaki M.Ç. ve A. B. Ö. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine jandarma şüphelileri dün adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kestel Mahallesi, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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