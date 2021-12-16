ALANYA'DA 650 BİN DOLARLIK VURGUN YAPAN 'ÇEÇEN' ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis, yabancı uyruklu 2 kişiden 150 bin dolar ve toplamda piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan kripto para olarak bilinen 10 adet 'Bitcoin' gasbeden Çeçen Cumhuriyeti uyruklu 6 çete üyesini yakaladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tepe Mahallesi'ndeki bir villada ikamet eden yabancı uyruklu O.P.'den lüks cip, 50 bin dolar, 600 lira ve D.A.'dan piyasa değeri yaklaşık 500 bin dolar olan kripto para olarak bilinen 10 'Bitcoin' ile 100 bin dolar gasbedilmesi üzerine harekete geçti. Ekiplerin incelemesinde çalıntı cip park halinde bulundu. Gaspçıların, Çeçen Cumhuriyeti uyruklu 12 kişilik çete olduğunu tespit eden asayiş ekipleri, araştırmayı genişletti. Polis şüphelilerden G.M., S.A., C.M., R.K.'nin yurt dışına çıkış yaptığını, I.B. ve K.U.'nun Antalya'da, S.A. ile D.I.'nın İstanbul'da, D.A., F.K., S.R. ve A.P.'nin Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Antalya ve Alanya'daki 6 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalarını sürdürüyor.