Son Dakika Haberleri: Alanya'da 7 otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli serbest
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 7 otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli serbest

Alanya'da 7 otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli serbest

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinden Hatay'a giden bir firmaya ait 7 ayrı şehirlerarası otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest kaldı.

Alanya'da 7 otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli serbest, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinden Hatay'a giden bir firmaya ait 7 ayrı şehirlerarası otobüse taşlı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest kaldı.


Olay, 22 Ekim'de gece saatlerinde Demirtaş Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alanya'daki bir firmaya ait Hatay seferi yapan şehirlerarası 7 otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili M.K. (38) ve R.G.'yi (36), Alanya Otobüs Terminali'nde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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