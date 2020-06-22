Alanya'da 73 yaşındaki kadın iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 73 yaşındaki kadın, evinde boynun iple asılı vaziyette ölü bulundu.



Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Eve gelen oğlu annesi S.G'yi (73) tavana boyundan iple asılı vaziyette buldu. Bunun üzerine ipi keserek annesi Sabriye Gülerce'yi indiren oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan S.G'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA