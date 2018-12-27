Son Dakika Haberleri: Alanya'da 738 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Alanya'da 738 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 738 adet uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da 738 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 738 adet uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'daki bir evde yüklü miktar uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında A.T, S.Ç. ve B.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 738 adet uyuşturucu hap, 40 gram esrar ve saksıya dikili vaziyette 9 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:11 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı

Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:21:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da 738 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]