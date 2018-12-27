Alanya'da 738 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 738 adet uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde jandarmanın düzenliği operasyonda 738 adet uyuşturucu hap, esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Antalya İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Grup Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya'daki bir evde yüklü miktar uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında A.T, S.Ç. ve B.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 738 adet uyuşturucu hap, 40 gram esrar ve saksıya dikili vaziyette 9 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:11 Kaynak: İHA
3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti
15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı
Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada
Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti