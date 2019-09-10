Son Dakika Haberleri: Alanya'da 788 yıllık tarihi camiye turistlerin yoğun ilgisi
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Alanya'da 788 yıllık tarihi camiye turistlerin yoğun ilgisi

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan ve 788 yıldır ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turistin uğrak noktası haline geldi.

Alanya'da 788 yıllık tarihi camiye turistlerin yoğun ilgisi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan ve 788 yıldır ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turistin uğrak noktası haline geldi.


Her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Alanya'da eğlence sektörünün yanı sıra tarihi yapılarda turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.


Roma döneminden kalma kale kalıntıları yerine 1221 yılında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan ve günümüze kadar korunan tek Selçuklu kalesi olan Alanya Kalesi'ne akın eden yüzlerce turistin en çok ziyaret ettikleri yer ise 788 yıldır ihtişamını koruyan tarihi Süleymaniye Camii oluyor. Alaeddin Keykubat tarafından 1231 tarihinde yaptırılan ve yıldırım düşmesi sonucu zarar gördükten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın yeniden restore edilen Süleymaniye Camii her gün yüzlerce turisttin ilgisiyle karşı karşıya kalıyor. Kuzey Avrupa Rusya ve Polonya gibi birçok ülkeden tatile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği ziyarette turistler camiye girmeden önce şal, etek ve başörtüsü takmayı ihmal etmiyor.


"Bu cami mükemmel bir yer"


İlk defa cami ziyaretinde bulunduğu söyleyen İngiltere vatandaşı Yasmine Upton, buranın harika bir yer olduğunu söyledi. Upton," Bu cami çok enteresan ve mükemmel bir yer. Tarihi olmasından çok etkilendim. Daha önce böyle tarihi bir cami görmedim. Burada bulunmaktan çok memnunum" dedi.


"Bu caminin çok eski olması bizde merak uyandırdı"


Camiyi ziyaret eden Polonyalı Stephen Crocombe ise şunları söyledi: "Alanya'dan çok etkilendim. Deniz, güneş ve kum 3'lüsü çok güzel. Kendi ülkemize göre burası daha sıcak ve harika bir yer. Alanya Kalesi de muhteşem bir yer. Merak ederek buraya geldik. Bu caminin çok eski olması bizde merak uyandırdı. Buraya görmekten çok mutluyum" diye konuştu. - ANTALYA

Süleymaniye Camii, Alaeddin Keykubat, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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