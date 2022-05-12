Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı

12.05.2022 16:56
Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Antalya'da KOM ekipleri şüphe üzerine durdurduğu tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakaladı.

Antalya'da KOM ekipleri şüphe üzerine durdurduğu tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakaladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipleri Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalarda dorse kısmında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakaladı. Araçta bulunan A.B, (27) ve C.A. (24) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı
Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı

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Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Akaryakıt, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika
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