Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi - Son Dakika
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Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

12.05.2022 19:52
Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ?Sugözü Mahallesi'nde durdurulan tırda kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.

Tırda bulunan 8 bin 200 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli C.A. savcılıkça, A.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Akaryakıt, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi - Son Dakika


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