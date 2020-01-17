Alanya'da 8. randevu

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8. kez karşılaşacak.



Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaşan iki takım, yarın 8. randevuda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:



2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1



2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1



2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0



2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2



2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2



2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0



2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ