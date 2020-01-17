Alanya'da 8. randevu - Son Dakika
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Alanya'da 8. randevu

6 saat önce

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8. kez karşılaşacak.

Alanya'da 8. randevu, System.String[]

Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor lig tarihinde 8. kez karşılaşacak.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaşan iki takım, yarın 8. randevuda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan 7 müsabakada Hes kablo Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 4 kez kazandı. İki takım arasındaki 1 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 7 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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