Alanya'da Afet Semineri verildi - Son Dakika
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Alanya'da Afet Semineri verildi

6 saat önce

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde seminer düzenlendi.

Alanya'da Afet Semineri verildi, System.String[]

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde seminer düzenlendi.


Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ev sahipliğinde 'kamu ve özel sektör kuruluşlarının sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasının daha etkin ve zamanında yapılabilmesi' kapsamında Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) seminer verildi. 100 personel veya 100 yatak üzeri kapasiteli otel işletmelerinin sivil savunma amirlerine yönelik düzenlenen etkinlikte sığınak çeşitleri, sığınaklarda olması gereken mekanik yapı, nükleer ve biyolojik saldırı durumlarında alınması gereken önlemler, alarm çeşitleri, deprem ve yangın riskiyle mücadele gibi konular masaya yatırıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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