Son Dakika Haberleri: Alanya'da ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya'da ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin altında kalması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Alanya'nın Fığla Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Antalya yönüne ilerleyen Kerim Tutar'ın (48) kullandığı 07 NZE 27 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan Emine T. (50) yöntemindeki 07 HTD 15 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kerim Tutar, yolun sağ tarafından gelen Fatih Y.'nin (56) idaresindeki 07 AT 661 plakalı aracın altına girerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Tutar'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Tutar doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tutar'ın cenazesi savcılık incelemelerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazaya karışan sürücüler ise polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest kaldı. - ANTALYA

D-400 Karayolu, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesiyle kavga eden babasını bıçaklayarak öldürdü
Burası 'Ahiret Kavşağı' Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı Boynundan girip kol altından çıkan tahta kazık ameliyatla çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 14:53:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]