Alanya'da akıma kapılan Türkmenistanlı işçi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir serada semaverle çay demlediği sırada elektrik akımına kapılan Türkmenistan uyruklu işçi yaşamını yitirdi.



Olay, bu sabah saatlerinde İmamlı Mahallesi'ndeki bir muz serasında meydana geldi. Serada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Ahmet Hudaygulyev, elektrikli semaverde çay demediği sırada kablosundaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Hudaygulyev'in akıma kapılarak yere yığıldığını gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Hudaygulyev'i ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Hudaygulyev doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hudaygulyev'in cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA