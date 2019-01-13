Alanya'da Akü Hırsızlığı
48 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın aküsünü çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde 3 aracın aküsünü çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 3 aracın aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Aküleri çaldından şüphenilen Ender K. (23) Kızılalan Piknik Alanı'ndaki bir restoranda gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden zanlı, akülerin yerlerini bildirdi. Aküler, sahiplerine teslim edildi.
Ender K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:24 Kaynak: AA
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