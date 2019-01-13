Son Dakika Haberleri: Alanya'da Akü Hırsızlığı

Alanya'da Akü Hırsızlığı

48 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın aküsünü çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Alanya'da Akü Hırsızlığı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 aracın aküsünü çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 aracın aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Aküleri çaldından şüphenilen Ender K. (23) Kızılalan Piknik Alanı'ndaki bir restoranda gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf eden zanlı, akülerin yerlerini bildirdi. Aküler, sahiplerine teslim edildi.

Ender K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:24 Kaynak: AA

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