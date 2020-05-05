Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Alanya'da alacak tartışması kanlı bitti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Hastanede ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, şüpheli ise polise giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muzaffer B. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Serdal Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Serdal Y., pompalı tüfekle Muzaffer B.'nin üzerine doğru iki el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer B. sol omzundan ve karın bölgesinden yaralanırken, Serdal Y. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ameliyata alınan Muzaffer B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olaydan kısa bir süre sonra şüpheli Serdal Y., Saray Polis Karakoluna giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Serdal Y., Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.