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Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu - Son Dakika

Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan erkek 75 yaşındaki Alman turist, evinde ölü bulundu.

Alanya'da Alman turist evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan erkek 75 yaşındaki Alman turist, evinde ölü bulundu.


Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Obagöl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Yerleşik olarak yaşayan 75 yaşındaki Alman Ludwrg Reinhold Hilman Hundsdorfor, evinden bir süre çıkmayınca komşuları durumundan şüphelendi. Bunun üzerine apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine gelerek savcılık tarafından alınan iznin ardından eve giren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oturma odasında Alman turistin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından Hundsdorfor'un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, turist, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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