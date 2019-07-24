Son Dakika Haberleri: Alanya'da Alman turist havuzda boğuldu
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Alanya'da Alman turist havuzda boğuldu

53 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Alanya'da Alman turist havuzda boğuldu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuza girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Alman turist, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen Egbert Erdmann, Türkler Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde otelin havuzuna giren Erdmann'ın, suda hareketsiz durduğunu gören otel yetkilileri Alman turisti sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Erdmann'ı, ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Alman turist yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdmann'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA
Antalya, turist, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
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