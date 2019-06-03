Son Dakika Haberleri: Alanya'da ambalaj taksi dönemi başladı
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Alanya'da ambalaj taksi dönemi başladı

1 saat önce

Alanya Belediyesi tarafından alınan bir adet Ambalaj Taksi, şehir merkezinde hizmete başladı.

Alanya'da ambalaj taksi dönemi başladı, System.String[]
Alanya Belediyesi tarafından alınan bir adet Ambalaj Taksi, şehir merkezinde hizmete başladı.

Ambalaj taksi adı verilen minyatür kamyonetler, gün içerisinde turistik cadde ve sokakları dolaşarak biriken geri dönüşüm ambalajları topluyor. Özellikle dar sokaklar ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde hareket kabiliyetine sahip olan ambalaj taksiler ani müdahale ediyor.

Ambalaj Taksi uygulaması ile hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürdüklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ekiplerimiz bu uygulama ile esnafları kapı kapı dolaşarak direkt olarak geri dönüşüm ambalajları işyerlerinin önünden alıyor. Uygulama ile hem ambalaj birikmesi önleniyor hem de görüntü kirliliğine fırsat verilmiyor. Alanya'ya en kaliteli hizmeti getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel
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