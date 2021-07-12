Son dakika... Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Son dakika... Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu. Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangın, 6 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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