Antalya'nın Alanya ilçesinde apart otelde çıkan yangında hasar oluştu.
Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apart otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otelde konaklayanlar tahliye edildi. Yangın, 6 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Alanya'da apart otelde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika