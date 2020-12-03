Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.
Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın yıkımına kentsel dönüşüm kapsamında başlandı. Ancak yıkım çalışması sırasında bina yan yattı. Binanın yan yatması sonucu kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Kaynak: AA
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