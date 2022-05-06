Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı

06.05.2022 14:59
Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde araç çaldığı iddia edilen İngiliz gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde araç çaldığı iddia edilen İngiliz gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mehmetli Mahallesi'nde Yassıtepe mevkindeki yamaç paraşütü atlayış alanında, 31 ATT 19 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konaklı Mahallesi'nde yapılan devriye sırasında durdurulan aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarında aracı çaldığı öne sürülen İngiltere vatandaşı A.A.S. (51) gözaltına alındı.

El konulan araç sahibine teslim edilirken polise teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Hisarcık, Tragger, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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