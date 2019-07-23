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Alanya'da aracıyla 150 metrelik uçurma yuvarlanan sürücü öldü

16 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alanya'da aracıyla 150 metrelik uçurma yuvarlanan sürücü öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alanya'nın kırsalında bulunan Yaylakonak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gülen'in (58) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 150 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak ters duran araçtaki ağır yaralı sürücü Mehmet Gülen'i ekipler bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gülen, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma ünitesine alınan Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gülen'in cenazesi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA
Mehmet Gülen, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:51 Kaynak: İHA
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