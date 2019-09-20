Alanya'da aranan 11 kişi yakalandı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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