Son Dakika Haberleri: Alanya'da aranan 11 kişi yakalandı
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Alanya'da aranan 11 kişi yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Alanya'da aranan 11 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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