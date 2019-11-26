Alanya'da aranan 17 kişi yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkez ve mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıkça serbest bırakıldı. Aralarında tehdit, yaralama ve hırsızlıktan ceza alan 5 kişi tutuklandı.
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