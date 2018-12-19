Alanya'da Aranan 17 Şüpheli Yakalandı
54 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polisin operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polisin operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri yaralama, borçlunun ödeme şartını ihlali, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, nafaka hükümlerine uymamak, uyuşturucu madde alarak araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçerek daha önceden belirledikleri adreslerde baskın yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.Y, A.E, Ş.K, ve M.D ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:17 Kaynak: İHA
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