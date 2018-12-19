Alanya'da Aranan 17 Şüpheli Yakalandı

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Fuhuş Operasyonunda 3 Kadın ile 15 Erkek Aynı Odada Yakalandı

Genç Adam, Eski Nişanlısına "Sonun Diğer Kadınlar Gibi Olacak" Deyip Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

İşçi Emeklisi, Kendisini Bankacı Olarak Tanıtan Kadına 96 Bin TL'sini Kaptırdı