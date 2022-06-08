Ekipler, saha uygulaması sırasında K.O'nun "hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 25 yıl 3 ay, H.T'nin de "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hisarcık, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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