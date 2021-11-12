Üye Girişi
Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı - Son Dakika

Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı

12.11.2021 18:10
Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı

Antalya'da emniyet ekiplerince yapılan GBT sorgularında arandıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Antalya'da emniyet ekiplerince yapılan GBT sorgularında arandıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahıslardan birinin 14 ayrı dosyadan 27 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı diğerinin ise 15 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı beldesinde M.B. isimli aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda toplam 14 ayrı dosyadan, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek ile 2 dosyadan görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranması olduğu ve toplamda 27 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Öte yandan, silahla yaralama suçundan firari şüpheli olarak aranan A.U. isimli şahıs yapılan GBT sorgusunda yakalandı. Şahsın, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 15 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Genel Bilgi Tarama, Antalya, Konaklı, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor 18:32 Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi 17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
18:32 Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor
18:29 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
18:06 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı
17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
17:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti
17:42 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
17:39 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki         
19:12
Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti         
18:30
Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı         
17:43
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 19:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da aranan 2 şahıs GBT sorgusunda yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement