Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı

21.04.2022 17:36
Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da hırsızlık, fuhuş teşvik, dolandırıcılık, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık, fuhuş teşvik, dolandırıcılık, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan 3 kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fuhuşa teşvik ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G, bir süredir polis ekipleri tarafından bir süre takibe alındı. Daha sonra Demirtaş Mahallesinde operasyon düzenlenen Y.G. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.N, Çıplaklı Mahallesinde gözaltına alındı. Otogar içerisinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan E.E.'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Dolandırıcılık, Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da aranan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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