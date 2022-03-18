Alanya'da aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da aranan 42 kişi yakalandı

18.03.2022 18:21
Alanya'da aranan 42 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

Alanya'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik 11 Mart-18 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda kasten öldürme, hakaret, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, suç eşyasını satın alma, trafik güvenliğini ihlal etme, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest kalırken, 37'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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