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Alanya'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

9 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bekçiler tarafından GBT sorgusu yapılan şüpheli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

Alanya'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bekçiler tarafından GBT sorgusu yapılan şüpheli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bekçiler dün gece saatlerinde Damlataş Plajı'nda devreyi yaptığı sırada durumunda şüphe duydukları Metehan Ç. isimli kişiye kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan kontrolde şüphelinin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:16 Kaynak: İHA
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