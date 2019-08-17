Alanya'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bekçiler tarafından GBT sorgusu yapılan şüpheli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:16 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde bekçiler tarafından GBT sorgusu yapılan şüpheli hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bekçiler dün gece saatlerinde Damlataş Plajı'nda devreyi yaptığı sırada durumunda şüphe duydukları Metehan Ç. isimli kişiye kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan kontrolde şüphelinin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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