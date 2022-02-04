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Alanya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

04.02.2022 15:59
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilikten yakalama kararı olan E.S'yi Hacet Mahallesi Canlılar Sokak'ta yakaladı.

Şüphelinin GBT sorgusunda "hakaret, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, basit yaralama, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından toplam 15 dosyadan 13 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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