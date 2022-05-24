Alanya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

24.05.2022 17:08
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 23 dosyadan, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 27 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan A.K'yi yapılan çalışma sonucunda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

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