İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti", "basit yaralama", "parada sahtecilik" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 12 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.