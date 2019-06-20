Alanya'da aranan kişi yakalandı
15 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:47 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde, hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Mersin
'in Silfke ilçesinde "Konutta birden fazla kişiyle yağma" suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
3 yıldır aranan Gürkan U. (43) Oba
Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Gürkan U. (43) işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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