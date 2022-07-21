Alanya'da aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da aranan kişi yakalandı

21.07.2022 16:01
Alanya'da aranan kişi yakalandı

Antalya'da toplamda 14 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Antalya'da toplamda 14 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları saha çalışmaları sonucunda S.K.C, ve E.M.T, isimli iki şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde S.K.C'nin bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi. E.M.T'nin ise işyeri dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da aranan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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