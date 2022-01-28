Alanya'da aranan şahıs operasyonu: 52 tutuklama - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 58 kişiden, 52'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 21-28 Ocak tarihleri arasında farklı adres ve bölgelerde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, silahla ateş etme, vergi usul kanununa muhalefet ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından aranan ve 1 ile 35 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişi yakalandı. İfadelerinin ardından adliyeye götürülen şahıslardan 52'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA