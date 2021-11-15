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Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü

15.11.2021 19:40
Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çarşı Mahallesi Alanya Balıkçı Barınağı'nda bulunan tur teknesinde arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ali Çelik (23), aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, teknedeki 5 kişi arasında olayı gerçekleştirdiğini belirlediği G.T'yi (22) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü
Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü
Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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