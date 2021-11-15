Alanya'da arkadaşlar arasındaki kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarşı Mahallesi Alanya Balıkçı Barınağı'nda bulunan tur teknesinde arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit