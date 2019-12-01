Son Dakika Haberleri: Alanya'da art arda hortumlar
Son Dakika Güncel Alanya'da art arda hortumlar - Son Dakika

Alanya'da art arda hortumlar

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün denizin 2 mil açıklarında çıkan hortumun ardından bugün aynı bölge yine hortuma sahne oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün denizin 2 mil açıklarında çıkan hortumun ardından bugün aynı bölge yine hortuma sahne oldu. Denizin açıklarından kıyıya doğru yaklaşan ve yaklaşık 6 dakika devam eden doğa olayı vatandaşları heyecanlandırdı. Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirip, kayboldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan hortum hem korkuttu hem de görsel güzelliği beraberinde getirdi. Denizden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan dev hortum, denize kadar indi. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde oluşup Okurcalar Mahallesi'ne kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu. İncekum Mahallesi'nin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri de hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi. Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bu anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

Dünkü hortumun ardından bugün yine aynı bölgede hortum oluştu. Saat 12.00 sıralarında denizin açıklarından, kıyıya doğru gelen hortum, vatandaşları hem heyecanlandırdı hem korkuttu. Yaklaşık 6 dakika buyunca görsel bir şölene şahit olan vatandaşlar bu anları da cep telefonlarıyla kaydettiler. Kıyıya zarar vermeden gökyüzüne doğru yükselen hortum bir süre sonra etkisini kaybedip, ortadan kayboldu.

(Recep Erdoğan/İHA)

Alanya'da art arda hortumlar

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi
Sultangazi'de yağmur altında metrelerce uzunluğunda çiğ köfte kuyruğu Antalya, tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştı: Ruslar birinciliği kimseye bırakmıyor Ekmekte pes dedirten skandal! 17 lira ucuz diye yemlik buğday kullanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:09:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da art arda hortumlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]