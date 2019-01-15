Son Dakika Haberleri: Alanya'da Aşırı Yağış Nedeniyle Mermer Dükkanını Su Bastı

Alanya'da Aşırı Yağış Nedeniyle Mermer Dükkanını Su Bastı

1 saat önce

Alanya'da aşırı yağış nedeniyle mermer dükkanını su bastı Dükkanını su içine görünce gözlerine inanamadıANTALYA - Alanya'da aşırı yağıştan dolayı bir mermer dükkanını su bastı.

Alanya'da aşırı yağış nedeniyle mermer dükkanını su bastı
Dükkanını su içine görünce gözlerine inanamadı

ANTALYA - Alanya'da aşırı yağıştan dolayı bir mermer dükkanını su bastı. Sabah erken saatlerde iş yerine gelen dükkan sahibi, eşyalarının su içinde kaldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Olay, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir mermer dükkanında meydana geldi. Enes Acar'a ait mermer dükkanını, aşırı yağıştan dolayı su bastı. Sabah saatlerinde işe başlamak üzere dükkana gelen Acar, eşyalarının su üstünde yüzdüğünü görünce gözlerine inanamadı.
Eline aldığı uzun sopayla suyun derinliğini ölçen Acar, dükkanında 45 santimetre su olduğunu söyledi. Acar, "Kış geleli 1 ay oldu, Bir ayın 26 gününü bu şekilde geçirdik. Depolarımdaki zararın haddi hesabı yok." dedi.
Giderlerden dolayı dükkanını su bastığını ifade eden Enes Acar, işlerini yapacakları sezonunda böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Acar, gerekli mercilerden çözüm beklediklerini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:29 Kaynak: İHA

Sabah, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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