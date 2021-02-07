Alanya'da at üstünde deniz keyfi - Son Dakika

Alanya'da at üstünde deniz keyfi

07.02.2021 11:09

Alanya'da at üstünde deniz keyfi Güneşi fırsat bilerek atlarla sahile indiler, renkli görüntüler ortaya çıktı Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahiller renkli görüntülere sahne oldu.

Alanya'da at üstünde deniz keyfi

Güneşi fırsat bilerek atlarla sahile indiler, renkli görüntüler ortaya çıktı

ANTALYA - Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahiller renkli görüntülere sahne oldu. Güneşli havayı fırsat binerek sahile gelen 3 kişi at binmenin keyfini yaşarken, çocuklar ise fotoğraf çekinmek için sıraya girdi.

"Ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz"

Sahilde atıyla beraber güneşli havanın keyfini çıkaran Mehmet Kutu, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Kutu, "Kendimiz ne kadar çok sıkılıyorsak ve gezmeye çok ihtiyacımız varsa aynı şekilde atlarında ihtiyacı var. Atlarında yürüyüşe ve sosyalleşmeye ihtiyacı var. Kendimizce ata sporunu yapmaya çalışıyoruz. Sahilde ata biniyoruz ve çocukları da bindiriyoruz. Çocukların da büyük ilgisiyle karşılaştık. Amacımız bu sporu Alanya'ya sevdirmek. Elimizden geldiğince de çapalayıp başarabilmek" dedi.

"Bu spor bize dedemizden kalmış bir mirastır"

Yaklaşık 17 senedir ata bindiğini aktaran Mehmet Çaylak ise, "Bu spor bize dedemizden kalmış bir mirastır. Çocukluğumuz atlarla geçti ve onlarla beraber büyüdük. Bu pandemi sürecinde bizler gibi atlarımız da sıkılıyor. O yüzden bu şekilde ara sıra sahile getirip hep beraber yürüyüş yapıp ata sporumuzu gerçekleştiriyoruz. Burada çocuklarla güzel bir ortamımız oluyor. Çocukları ata bindiriyoruz ve onlara bu at sevgisini aşıladığımıza inanıyoruz. Tek isteğimiz ata sporumuz olan atlı sporunu yaşatabilmek. Burada çok mutluyuz, insanlardan kötü bir tepki almıyoruz. Herkes atlarla fotoğraf çekinmek istiyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Alanya'da at üstünde deniz keyfi
Alanya'da at üstünde deniz keyfi
Alanya'da at üstünde deniz keyfi
Alanya'da at üstünde deniz keyfi

Güneşli, Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Alanya'da at üstünde deniz keyfi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Denize düşen kadın için hiç düşünmeden buz gibi suya daldı "Mezarlıkta ağlayan bebek var" ihbarı ekipleri harekete geçirdi Kızının agresif hareketlerinden şüphelenen anne, oyuncağın içine koyduğu ses kayıt cihazıyla kreşteki şiddeti ortaya çıkardı Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu
Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı         
10:47
Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük         
10:27
Trakya'da kırmızı alarm! Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı Trakya'da kırmızı alarm! Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı         
09:55
İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı         
09:20
Türkiye'nin 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor Türkiye'nin 2.6 yıl sonra nüfusunun yüzde 75'ini aşılayarak sürü bağışıklığı kazanması öngörülüyor         
09:11
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu         
07:49
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı         
14:53
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 11:24:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da at üstünde deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei