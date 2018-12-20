Alanya'da Atıklar Kıyıya Vurdu
12 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağışlarla birlikte yükselen dalgalar, aralarında plastik ve cam şişeler ile ayakkabı ve kıyafetlerin de bulunduğu çok sayıda atığı kıyıya vurdu.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde yağışlarla birlikte yükselen dalgalar, aralarında plastik ve cam şişeler ile ayakkabı ve kıyafetlerin de bulunduğu çok sayıda atığı kıyıya vurdu. Sabah
saatlerinde Oba
Sahili'nde yürüyüş yapanlar çok sayıda atığın kıyıya vurduğunu gördü. Plastik
ve cam şişeler ile ayakkabı, giysi ve plastik poşet gibi birçok atık sahili kapladı. Yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılan atıklar kötü bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar durumu Alanya Belediyesi
'ne bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atıkları topladı. Ekipler son günlerde artan yağışların denize dökülen akarsulardaki atıkları ve denizdeki atıkları gelgit ile kıyıya vurduğunu belirterek, vatandaşları atık atmamaları konusunda uyardı.
- Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:56 Kaynak: DHA
Baldızına Sarkıntılık Yapan Enişte, 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Deprem Anında Okulda Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı