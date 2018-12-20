Son Dakika Haberleri: Alanya'da Atıklar Kıyıya Vurdu

Alanya'da Atıklar Kıyıya Vurdu

12 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağışlarla birlikte yükselen dalgalar, aralarında plastik ve cam şişeler ile ayakkabı ve kıyafetlerin de bulunduğu çok sayıda atığı kıyıya vurdu.

Alanya'da Atıklar Kıyıya Vurdu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağışlarla birlikte yükselen dalgalar, aralarında plastik ve cam şişeler ile ayakkabı ve kıyafetlerin de bulunduğu çok sayıda atığı kıyıya vurdu.

Sabah saatlerinde Oba Sahili'nde yürüyüş yapanlar çok sayıda atığın kıyıya vurduğunu gördü. Plastik ve cam şişeler ile ayakkabı, giysi ve plastik poşet gibi birçok atık sahili kapladı. Yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılan atıklar kötü bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar durumu Alanya Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atıkları topladı. Ekipler son günlerde artan yağışların denize dökülen akarsulardaki atıkları ve denizdeki atıkları gelgit ile kıyıya vurduğunu belirterek, vatandaşları atık atmamaları konusunda uyardı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:56 Kaynak: DHA

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