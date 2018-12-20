Alanya'da Atıklar Kıyıya Vurdu
11 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağışların ardından dalgaların yükselmesiyle aralarında plastik ve cam şişelerle ayakkabı ve kıyafetlerin bulunduğu çok sayıda atık kıyıya vurdu.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde yağışların ardından dalgaların yükselmesiyle aralarında plastik ve cam şişelerle ayakkabı ve kıyafetlerin bulunduğu çok sayıda atık kıyıya vurdu. Sabah
saatlerinde Oba
sahilinde yürüyüş yapanlar çok sayıda atığın kıyıya vurduğunu gördü. Yağışların ardından yükselen dalgalarla kıyıya sürüklenen plastik ve cam şişelerle ayakkabı, giysi ve plastik poşetin de aralarında bulunduğu birçok atık sahili kapladı. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda kıyıya vuran ve deniz kıyısını dolduran atıklar kötü görüntü oluşturdu.
Atıkları gören vatandaşlar durumu Alanya Belediye'sine bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen Alanya Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kıyıdaki atıkları topladı. Ekipler son günlerde artan yağışların denize dökülen akarsulardaki atıkları ve denizdeki atıkları gelgitle kıyıya vurduğunu belirterek, vatandaşları çevreye atık atmamaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:28 Kaynak: DHA
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