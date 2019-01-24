Son Dakika Haberleri: Alanya'da Avokado Hırsızı Yakalandı

Alanya'da Avokado Hırsızı Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 60 kilogram avokado çalan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'da Avokado Hırsızı Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 60 kilogram avokado çalan şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki Mustafa Uğurlu'ya (57) ait avokado bahçesinde meydana geldi. Bahçesinden yaklaşık 60 kilogram avokado çalındığını fark eden Uğurlu durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin İsmail T. (45) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekip, hırsızlık şüphelisini adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan İsmail T. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Uğurlu, Mustafa Uğurlu, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:17:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Avokado Hırsızı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]