Alanya'da ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde tarlasını sürerken ayağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Asmaca Mahallesi'ndeki bahçesinde çalışan Mehmet Aydın (66), sol ayağını çapa makinesine kaptırdı. Tarım aletine sıkışan ayağında derin kesi ve kırıklar oluşan Aydın'a, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi müdahale etti.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aydın'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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