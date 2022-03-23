Alanya'da Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, fen ve teknoloji lisesinin 45 yıllık eğitim hayatında yaptığı en önemli iş olduğunu bildirdi.

Yücel, Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü Konferans Salonu'nda, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek yeni yerleşkede açılacak Alanya Fen ve Teknoloji Lisesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Yücel, Alanya'daki eski yuvalarına, yeni bir kampüsle döneceklerini söyledi.

Eski kampüsün yeniden hayat bulacağını anlatan Yücel, "Yeni kampüsünüz 15 yıl önceki değil. Bugünün hatta geleceğin standartlarına göre inşa edilecek ve yapılacak. Yaklaşık 55 milyon tutarında bir yatırım yapılıyor. Her şey değişiyor. Yeni ilave binalar yapılıyor. Muazzam çok güzel bir yatırım yapılacak." dedi.

Alanya'nın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

"Alanya'da okulumuzda çok kültürlülüğü geliştirmemiz lazım. Çok kültürlülük adına da Alanya en iyi laboratuvardır. Ayrım yapmaksızın burada yaşayan yabancıların daha fazla entegre olması lazım. O zaman daha mutlu olacaklardır. Çocuklar mutlu olunca bizler de mutlu olacağız. Fen ve teknoloji lisesi benim bugüne kadar 45 yıllık eğitim hayatında yaptığın en önemli iştir. Eğitim adına yaptığım en güzel iştir. Ben dünyayı aşağı yukarı gezdim, dolaştım. İyi okulları hep inceliyorum, örnek alıyorum. Bunları ülkeme, okullarıma getiriyorum."

Bu okula başlarken de insan kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerine değinen Yücel, fen ve teknoloji lisesini zor da olsa açtıkları için mutlu olduğunu kaydetti.