Alanya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.D. yönetimindeki 07 LBD 99 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi'nde, dün gece kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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