Alanya'da balkondan düşen Rus turist öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelin balkonundan düşen Rus turist hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:49 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelin balkonundan düşen Rus turist hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Okurcalar beldesindeki beş yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Rus turist Gennadı Kalabın (52), 4. katta kaldığı odanın balkonun dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rus turistin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kalabın cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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